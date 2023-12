Serie B | squalificati 6 giocatori e tecnico del Palermo Corini

The post Calcio : Serie A, 5 squalificati nel prossimo turno appeared first on Serie a24.it: Notizie dallo Sport Italiano . ()

Sono sei i giocatori fermati, tutti per un turno, dal giudice sportivo diB, Ines Pisano, in relazione alla 18/a giornata di campionato, ultima di andata. Si tratta di Jeremy Menez del Bari, unico espulso, e di Duccio Degli Innocenti (Lecco), Alejandro Falletti (...Pomeriggio di Santo Stefano al campo di allenamento per le squadre diA, dopo il brevissimo stop di Natale, per preparare le g are che tra venerdì e sabato ... Mancheranno gliOsimhen ...(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Sono sei i giocatori fermati, tutti per un turno, dal giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, in relazione alla ...Si tratta di Menez (Bari), Degli Innocenti (Lecco), Falletti (Ternana), Gonzalez (Sampdoria), Kouda (Spezia), Pieragnolo (Reggiana).MILANO ...