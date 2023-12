Serie A | Un gran gol di Adrin Bernab mette il Parma sulla strada della Serie A

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) 2023-12-26 18:05:08 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Noppure c’è stato solo il “Santo Stefano” sulle isole. In Italia, senza andare oltre, si è giocata l’intera giornata diB. Ne ha approfittato Ilbatte il Brescia (0-2) in un duello di storici caduti… ed essere ancora più leader. Pareggio del Venezia contro la FeralpiSalo (2-2) ti dà sei punti di vantaggio sul Venezia stesso (2)e il Como di Cesc Fbregas, terzo a pari punti. Il ritorno all’élite dopo due stagioni all’infernoè più vicino.parte“colpa” è di un “fantasista” spagnolo:(Barcellona, ????2001). Il nazionale Under 21 ha aperto le marcature al 18? con un autentico gol. Ha ricevuto un corner corto ...

Ecco le nuove immagini di Avatar : The Last Airbender , il nuovo remake in live-action targato Netflix dell'omonima seria animata. Netflix ha diffuso ... (movieplayer)

L'allenatore del Bologna è dilunga il mio preferito e per me già adesso ha tutti i requisiti ... Il suo Bologna è QUARTO ed è la cosa più bella dellaA 2023, ogni cosa che ha toccato la sta ...... ha denunciato che 50 palestinesi sono ora senza casa dopo che le forze israeliane hanno effettuato unadi demolizioni nel villaggio di Furush Beit Dajan, nella Cisgiordania occupata. Un...Nuovamente un match pirotecnico per il Palermo che stavolta può sorridere. Al “Barbera” battuta la Cremonese per 3-2 grazie alla ...Nella 19ª di andata, la squadra di Pirlo ospita a Marassi la formazione pugliese reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato ...