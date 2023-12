Serie A | la Juve è l'unica anti-Inter per lo scudetto Il Bologna convince i bookie | quota Champions

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il weekend natalizio ha regalato qualche sorpresa ai tifosi, ma rimane una certezza in: l’è la favorita per la vittoria...

Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - Simone Sozza è l'arbitro designato per Juventus-Roma, big match della 18/a giornata di Serie A, in programma sabato 30 ... (liberoquotidiano)

Dybala dovrebbe strappare la convocazione per Juventus - Roma, ma partirebbe dalla panchina. Dubbio Pellegrini - Bove, a meno che Mourinho non scelga di schierarli entrambi, rinunciando a una punta. ...... MARCHETTI VAR: MAZZOLENI AVAR: DI VUOLO FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti 17giornata La classifica dellaA L'Inter batte il Lecce e torna a +4 sulla, che passa a Frosinone. Il Milan ...Lo strappo con la Juventus e l'avventura non esaltante in Bundesliga aprono al clamoroso ritorno di Bonucci in Serie A: 35 anni e la voglia di tornare protagonista.La diciottesima giornata di Serie A è l'ultima che precedetì la fine del 2023, con i club che scendono in campo tra il 29 e il 30 dicembre. La partita più attesa di ...