Serie A | Inter a quota 1 62 contro il Genoa Allegri favorito nel big match con Mourinho

...natalizie manca sempre meno al ritorno in campo per quanto riguarda il campionato diA. Le ... Dal Genoa all', la situazione asd Appiano Gentile... ......cone Juventus che sembrano avere qualcosa in più sulle altre per giocarsi fino in fondo la corsa al tricolore. A parlare della lotta scudetto di questa stagione è stato un tecnico che la...Tuttoreggina.com si fa portavoce del malumore dei tifosi della Reggina per il silenzio e l'immobilismo della Figc nei confronti della pesante situazione debitoria dell'Inter.Un passato tra Udinese, Milan e Genoa: il difensore colombiano giocherà in Brasile, accordo raggiunto con il Clube Vitoria ...