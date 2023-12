Serie A | i consigli della fidanzata di Arthur che gli hanno cambiato la carriera | “Molte cose che ha fatto erano malsane”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) 2023-12-20 08:35:14 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Arturo Melo Ora è uno dei fari del Fiorentina. In prestito dalla Juventus, il brasiliano, con un passato in Barcellonasta attraversando un buon momento nel Una, ma qualche tempo fa ha avuto alti e bassi. Non sempre sorrideva nel calcio. La fase complicata dell’ingresso Vecchia Signora e la stagione condizionata dal Siamo dentro dentro Liverpool Sono giàdel passato. Oggi il centrocampista torna a sorridere. Mi ha detto che ho esercitato il mio corpo, ma dovevo esercitare il mio cervello Artù È arrivato il momento in cui il giocatore ha dovuto cambiare. Carolina Miarelli, la sua, fu colui che gli fece vedere lecon chiarezza. Gli haato di andare a psicologoqualcosa di cui ...

2023-12-11 13:58:33 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Eh Ibrahimovic torna al Milan per la terza volta, anche se questa volta con un ruolo ... (justcalcio)

Si torna in campo per la 17ª giornata del campionato di Serie A nel turno pre-natalizio. Nel primo match in campo la Lazio in trasferta contro ... (calcioweb.eu)

Pressione alta: iper dieta e stile di vita guarda le foto Quindi chi ha l'abitudine di ... Spotify, Apple Podcast e Google Podcast) trovate la suapodcast Il bene che mi voglio . La ......quest'anno con un look davvero strepitoso Oggi vogliamo proporvi unadi idee per rendere il vostro make - up di Capodanno 2024 davvero irresistibile! Vi offriremo diverse alternative,...Covid e influenza rovinano il primo scorcio di feste di Natale a circa 30mila salernitani. Il numero dei pazienti alla prese con sintomi influenzali e parainfluenzali, infatti, è in crescita ...Occhio al tappo. Se non si vuole iniziare il 2024 in pronto soccorso bisogna fare molta attenzione al momento del brindisi perché potrebbe essere più pericoloso di quanto si ...