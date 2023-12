Senza dialogo e trasparenza Il Pd perde i pezzi Terremoto a Palazzo Vecchio

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il Partito Democratico. La discutibile decisione di boicottare le primarie per la scelta del candidato sindaco ha provocato un significativo scossone a, sede del potere fiorentino. È infatti nato un nuovo gruppo nel consiglio comunale, composto da 3 eletti, ai quali si vanno a sommare 12 consiglieri circoscrizionali. Si tratta, nello specifico di Leonardo Calistri, Stefano Di Puccio e Massimiliano Piccioli. “Da tempo lamentiamo che il Partito Democratico è chiuso in se stesso, non dialogante e insofferente verso chiunque non sia allineato ai vertici del partito stesso. Anche nel percorso che ha portato all'assemblea cittadina dello scorso 4 dicembre, abbiamo assistito a mancanza di. È evidente la volontà di una parte di far finta che ...

Incontro con il sindaco maItalia Viva Anna Filippetti Segretaria Provinciale Pd Taranto: 'Non possiamo accettare l'... Per il Partito Democratico, la condizione per riaprire ilè sempre la ...ancora un programma euna coalizione definita". A sinistra c'è un clima di battaglia ... abbiamo assistito a mancanza di trasparenza ein cui non è possibile riconoscersi, non solo ...Rivolgendosi alla nazione, il principe ereditario ha sottolineato la necessità di un rinnovato senso di unità attraverso un’iniziativa senza precedenti, che segni l’uscita da decenni di divisione e co ...Il conflitto tra Israele e Hamas entra nella dodicesima settimana, in un clima difficile. Gli Usa cercano una soluzione diplomatica, l’Egitto il dialogo ...