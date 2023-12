Senegal | altra grana | arriva il forfait di Dia per la Coppa d’Africa

Non è un momento positivo per il: oltre a dover fare i conti con il mancato pagamento degli stipendi , Aliou Cissé ha perso anche Boulaye Dia. L'ex attaccante del Villarreal, infatti, si è infortunato durante Salernitana - ...È la gara che attraversa Marocco, Mauritania e, la madre di tutte le competizioni con la ... La sua Africa, quella del rally, è tutta un'storia. 'Amo molto rilassarmi, amo gli spazi senza ...L'attaccante della Salernitana non giocherà con il suo Senegal la Coppa d'Africa del 2023 a causa di un infortunio ...Il Commissario tecnico del Senegal Aliou Cissé lancia l'accusa: lui e il suo staff non percepiscono stipendio da sei mesi ...