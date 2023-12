Selvaggia Lucarelli sfotte Simona Ventura | l’ira social di Bettarini

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova av? L’indiscrezione A Natale, si sa, siamo (quasi) tutti più buoni…ma evidentemente questo non vale per la spietata. Infatti, dopo la finalissima di Ballando con le Stelle, che ha visto vincitrice Wanda Nara, laha pubblicato le pagelle di tutti i concorrenti dello show di Rai 1. Ovviamente,ha sempre da ridire su tutti e scaglia giudizi ai quali molti rimangono infastiditi. Tra quanti non hanno apprezzato c’è Stefano, ex marito di, che ...