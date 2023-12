«Se non ti sposi farai la fine di Saman» | così Aiza è scappata da Novellara «Non sposerò mai il figlio dell’uomo che ha ucciso mamma»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) «Se non tiladiAbbas».(nome di fantasia) ha deciso di lasciaredopo quella frase pronunciata dal padre che voleva per lei un matrimonio combinato. Ha chiamato gli assistenti sociali ed èdalla cittadina, la stessa, in cui viveva la sua coetanea uccisa dalla sua famiglia perché voleva esser libera e vivere una vita senza restrizioni. La ragazza ha poi chiarito un aspetto tutt’altro limpido del suo quadro familiare: «Nonmai ilche ha». Il padre aveva infatti organizzato un matrimonio col nipote,di suo fratello maggiore, sospettato dalla giovane di aver assassinato la madre. ...

Un padre pakistano e la moglie hanno vessato la loro figlia ventenne con la frase "Se non ti sposi, fai la fine di Saman Abbas". Un'altra ragazza, come Saman Abbas, residente a Novellara, minacciata dal padre per via di un matrimonio combinato: intervengono le autorità