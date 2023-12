Se Conte sembra poter battere Meloni | per la mite Schlein è un bel problema

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Cenone di Natale 2023, una normale casa borghese romana, amici e parenti, orientamento genericamente di sinistra. «Qui l’unico è». Lo dice uno bravo, informato, sindacalizzato. Ma come,? «È l’unico che fa opposizione a questa (-ndr). Sul Mes al governo gli ha fatto fare una figuraccia». Ma se ha votato come questa, come loro… «Però gliene ha dette di tutti i colori, ho visto il video su Twitter». Un amico fa: «Laè una brava persona ma non sfonda. Hai visto che ha detto Makkox?». Makkox, no, che ha detto? «L’ha paragonata a quel calciatore che in allenamento palleggiava benissimo ma che in partita non vedeva la porta». Invece Giuseppeè diretto, arriva, insistono anche i parenti. «È preparato, parlava con la Merkel e con Trump, un altro livello dài». Ma Elly è più di ...