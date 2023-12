Scritta sul portone di Palazzo Chigi | chi è l' autore del gesto sconsiderato

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La sede del governo è stata imbrattata con una bomboletta di vernice spray. È accaduto la notte scorsa, intorno all'una, a piazza Colonna, dove ildiè stato vandalizzato con unarossa. Secondo quanto riferisce Lapresse, il responsabile delsarebbe un ragazzo di venticinque anni, rintracciato dalle forze dell'ordine nei pressi dipoco dopo il fatto. Sarebbe subito scattata la denuncia a piede libero per il ragazzo, mentre ilè stato poi aperto in mattinata come di consueto. Secondo quanto si può vedere, con la vernice rossa è stato scritto ‘Real Republic'. Il 25enne non apparterrebbe a nessun nessuna sigla politica: il soggetto, fermato e denunciato, sarebbe affetto da disturbi psichiatrici. Sul posto è intervenuta la ...

