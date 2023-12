Scontro tra un pullman e un' ambulanza in galleria a Urbino | quattro morti

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) In salvo i ragazzi sul bus Sull'autobus, stando ai media locali, c'erano una trentina di ragazzi in gita. Sono tutti in salvo, compreso il sacerdote che li accompagnava. Sono riusciti a fuggire prima ...

I ragazzi erano tutti di età compresai 7 e i 13 anni, con gli accompagnatori, e provenivano da varie parrocchie della diocesi di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto Marche, in ...all'interno della galleria 'Cu gulino',Urbino e Fermignano. Il mezzo della Croce Rossa nell'impatto ha preso fuoco. Hanno perso la vita tre sanitari e il ferito che trasportavanoScontro tra auto e un ferito. Questo il bilancio dell'incidente verificatosi ieri pomeriggio, verso le 17.30, in via Pizzella, nel quale per cause ancora in corso d'accertamento, ...Una colonna di fumo impressionante esce dalla galleria "Cu gulino" dopo lo scontro frontale avvenuto tra un autobus di ragazzi di una parocchia in gita e un ...