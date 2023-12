Scontro tra pullman e ambulanza in galleria a Urbino - Ci sono quattro morti

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) In salvo i ragazzi sul bus Sull'autobus, stando ai media locali, c'erano una trentina di ragazzi in gita.tutti in salvo, compreso il sacerdote che li accompagnava.riusciti a fuggire prima ...

Le vittime viaggiavano a bordo del mezzo della Croce Rossa che, nell'impatto, ha preso fuoco Sono quattro le persone morte nell'incidente che questo pomeriggio ha coinvolto un autobus e un mezzo della Croce Rossa nella galleria sulla SS73 bis, la cosiddetta "bretella" tra Urbino e Fermignano. Nell'urto il mezzo di soccorso si è andato a fuoco e l'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso. Sull'autobus, stando ai media locali, c'erano una trentina di ragazzi in gita. Sono tutti in salvo, compreso il sacerdote che li accompagnava. Sono riusciti a fuggire prima che le fiamme avvolgessero il pullman.