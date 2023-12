Scontro tra autobus e ambulanza Tre morti nelle Marche

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Quattro persone sono morte in unotra une un'della Croce Rossa nella galleria «Cu gulino» sulla SS73 bis, nel territorio di Urbino. L'incidente ha causato il decesso di quattro persone che viaggiavano a bordo dell'che nell'impatto si è incendiata. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità in sicurezza e per consentire la riapertura della statale nel più breve tempo possibile.

Per cause ancora da accertare, un autobus di studenti e un'ambulanza si sono scontrate in galleria a Urbino . Una nube di fumo complica i soccorsi (ilgiornale)

In salvo i ragazzi sul bus Sull'autobus, stando ai media locali, c'erano una trentina di ragazzi in gita. sono tutti in salvo, compreso il sacerdote ... (247.libero)

