Scontro in galleria tra ambulanza e bus con bambini | quattro morti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tragico incidente stradale nella"Cu Gulino", sulla statale 73bis, tra Urbino e Fermignano: un bus con a bordo studenti in gita e un mezzo della Croce Rossa si sono scontrati frontalmente. Il bilancio è di 4 vittime, operatori sanitari e un paziente che si trovavano sull', che, nell'impatto, ha preso fuoco. Intervenute sul posto le squadre Anas, i vigili del fuoco e le Forze dell'ordine: laè stata invasa dal fumo e la strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi. L'autobus trasportava una quarantina di studenti delle scuole medie, che viaggiavano con il sacerdote di una parrocchia di Grottammare, nel Piceno. Da quanto si è appreso, sono riusciti prontamente a uscire dal mezzo e a raggiungere l'uscita della. Due di loro, caduti in un dirupo vicino, sono stati soccorsi ...