Sci alpino | startlist gigante Lienz 2023 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

Federica Brignone raddoppia. Oltre che nel gigante in programma giovedì 28 dicembre, la campionessa azzurra sarà ai nastri di partenza pure dello slalom previsto per il giorno successivo sulle nevi di ...Domani in programma la quinta prova tra le porte larghe ROMA - Tutto pronto a Lienz, in Austria, per il gigante femminile di Coppa del mondo, quinta prova stagionale fra le porte larghe, in programma ...Federica Brignone vuole continuare a sognare in grande ed è pronta a recitare un ruolo da protagonista alla vigilia dello slalom gigante di Lienz, evento valido per la Coppa del Mondo femminile 2023-2 ...Buone sensazioni a livello di sciata ma bilancio sicuramente negativo in termini di risultati per Marta Bassino nella prima parte della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. La talentuosa ...