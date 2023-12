Sci alpino | startlist gigante Lienz 2023 | orari | tv | programma | streaming Pettorali bassi per Bassino e Brignone

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Una settimana dopo lo slalom speciale di Courchevel e addirittura 25 giorni dopo il secondodi Tremblant, domaniospiterà il quinto appuntamento stagionale tra le porte larghe della Coppa del Mondo femminile-2024 di sci. La prima manche è prevista alle ore 10, mentre la seconda comincerà alle 13.15 sulla pista austriaca che sarà teatro poi venerdì di uno slalom speciale. Fari puntati in casa Italia su Martano e Federica, punte di diamante della squadra azzurra che hanno pescato rispettivamente il pettorale numero 1 e 2. Da seguire con attenzione anche la crescita indi Sofia Goggia (n.17), reduce da tre top10 consecutive in questa specialità, mentre per le altre nostre portacolori (Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa ...

