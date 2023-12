Sci alpino | Sofia Goggia | “Fisicamente sto meglio | il percorso intrapreso in gigante sta dando i suoi frutti”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Dopo tre piazzamenti consecutivi nella top10 e quattro tra le prime 16 nella specialità,sarà una delle osservate speciali in vista dello slalomdi Lienz, competizione in programma domani (giovedì 28 dicembre) e valevole per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci. L’avvio di stagione è stato davvero notevole tra le porte larghe per la bergamasca, addirittura nona attualmente nella classifica generale di. “Ilinsta. Invece dal punto di vista della velocità ho avuto un inizio solido ma non così brillante come gli anni scorsi. Credo sia stato dettato anche da un calendario e da allenamenti diversi. All’inizio di ...

