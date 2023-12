Sci alpino | la CdM femminile fa tappa a Lienz per un gigante Brignone | “Pronta a riprovarci”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Un giovedì 28 dicembre tutto da vivere per gli appassionati di sci, con la discesa da Bormio e ildi Coppa del Mondo a. In Austria quinta prova stagionale fra le porte larghe con sette azzurre iscritte (Federica, Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Lara Della Mea, Laura Pirovano, Asja Zenere ed Elisa Platino) e le solite note che proveranno a salire sul podio. Le ragazze hanno sciato alla vigilia a Dobbiaco, perchè il tracciato di gara non era a disposizione delle atlete. Federicaè attualmente seconda nella classifica generale e punta al terzo successo stagionale nella specialità dopo le due vittorie a Tremblant, un secondo posto a Soelden e un sesto a Killington. “Ogni gara ha storia a sè ed è inutile fare paragoni con il passato – spiega la ...

Aleksander Åmodt Kilde fa segnare il miglior tempo nnella seconda prova cronometrata in vista della discesa di Bormio in programma giovedì 28 dicembre. Su una pista sempre più ghiacciata grazie al ...Casse si conferma il migliore degli azzurri col decimo tempo BORMIO - Aleksander Aamodt Kilde sta prendendo le misure alla Stelvio e ha messo a segno il miglior tempo nella seconda prova cronometrata ...Finito nell'album dei ricordi il secondo training della discesa maschile di Bormio, Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Sulla "Stelvio", il migliore è stato il norvegese Aleksander Aamodt Kilde c ...Calato il sipario sulla seconda prova cronometrata di discesa maschile a Bormio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Sulla "Stelvio" gli atleti hanno testato le traiettorie, funzion ...