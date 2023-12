Sci alpino femminile | Coppa del Mondo Lienz 2023 | programma | orari e copertura tv

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Quando e come seguire ladeldi, appuntamento valevole per il massimo circuitodi sci. La tappa austriaca è dedicata alle discipline tecniche e andrà in scena tra giovedì 28 e venerdì 29 dicembre. Le due giornate di gara prevedono rispettivamente un gigante (prima manche ore 10.00 e seconda manche ore 13.15) e uno slalom (prima manche ore 10.00 e seconda manche ore 13.00). Saranno impegnate complessivamente quattordici azzurre. Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Lara Della Mea, Laura Pirovano, Asja Zenere ed Elisa Platino agiranno tra le porte larghe. CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE/2024 Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola, Anita Gulli, Lucrezia Lorenzi, Vera Tschurtschenthaler e ...

Al via la quattro giorni ad alta velocità sulla Stelvio ROMA - La quattro giorni ad alta velocità sulla Stelvio di Bormio si apre nel segno di Cyprien Sarrazin. Il ventinovenne francese ha fatto ...È del francese Cyprien Sarrazin il miglior tempo nella prima prova cronometrata sulla Stelvio di Bormio , dove la quattro giorni ad alta velocità si aprirà con la discesa di giovedì 28 dicembre.