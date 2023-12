Sci alpino | Cdm Kilde guida la seconda prova della discesa di Bormio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12:26 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie mille per averci seguito. ... (oasport)

Aleksander Aamodt Kilde ha alzato i giri del suo motore ed è risultato il più veloce nella seconda prova della discesa di Bormio , valevole per la ... (oasport)

Aleksander Åmodt Kilde fa segnare il miglior tempo n nella seconda prova cronometrata in vista della discesa di Bormio in programma giovedì 28 ... (sportface)

Calato il sipario sulla seconda prova cronometrata di discesa maschile a Bormio , valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Sulla ... (oasport)

Aleksander Åmodt Kilde fa segnare il miglior tempo nnella seconda prova cronometrata in vista della discesa di Bormio in programma giovedì 28 dicembre. Su una pista sempre più ghiacciata grazie al ...Casse si conferma il migliore degli azzurri col decimo tempo BORMIO - Aleksander Aamodt Kilde sta prendendo le misure alla Stelvio e ha messo a segno il miglior tempo nella seconda prova cronometrata ...Casse si conferma il migliore degli azzurri col decimo tempo BORMIO (ITALPRESS) - Aleksander Aamodt Kilde sta prendendo le misure alla Stelvio e ...Calato il sipario sulla seconda prova cronometrata di discesa maschile a Bormio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Sulla "Stelvio" gli atleti hanno testato le traiettorie, funzion ...