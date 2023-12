Schumacher | 10 anni fa la tragedia | poi silenzio e mistero Jean Todt | è qui | ma non è più quello di prima

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Esattamente dieciMichaelandava incontro a un destino che mai ci si sarebbe aspettati per lui. Una vita, una carriera, un talento e un temperamento, i suoi, stravolti e costretti a fare i conti con un tragico incidente sugli sci che ha coinvolto il 7 volte campione del mondo di F1. Un dramma che il passare deglinon ha attenuato, alimentato dalsulle sue reali, attuali condizioni di salute, su cui vige il più stretto riserbo per precisa volontà della famiglia., esattamente 10fa il tragico incidente sugli sci Solo una ristrettissima cerchia di persone conosce il decorso dell’asso della Formula uno. E a tratti, nel tempo, dalle persone a lui più care e più vicine ai suoi familiari, qualcosa è sfuggito… Suggestioni, commozione, ma nessun ...

Ralf Schumacher ha Parla to del tragico incidente di Michael in un'intervista alla Bild: "La vita a volte è ingiusta, da allora niente è più come ... (ilgiornale)

Estratto dell'articolo di Elmar Bergonzini per www.gazzetta.it ralf3 […] A dieciesatti dal tragico evento che ha colpito il campione della Formula1 Michael, il fratello Ralf ha rilasciato una lunga intervista alla ...Sono passati 10dal tragico incidente sugli sci che ha coinvolto il 7 volte campione del mondo di F1 Michaelma sulle sue condizioni di salute vige il più stretto riserbo per precisa volontà della ...Muore a 24 anni per un malore che l'ha sopraggiunta mentre viaggiava in auto. Manuela Rosolek si è sentita male mercoledì ...Sono passati esattamente dieci anni da quel lontano 29 dicembre 2013, data che gli appassionati delle corse, ma non solo, ricorderanno di sicuro. Durate una vacanza sulle piste sciistiche di Meribel,.