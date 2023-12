Schianto nella notte | morto un 22enne a Malpensa | grave il passeggero 19enne

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tragico incidentesulla strada tra Buscate Nord, all’altezza dello svincolo per(Milano). Perde la vita un ragazzo di 22 anni, residente a Nosate, sempre nel Milanese. Per motivi da chiarire, il giovane ha perso il controllo della sua Audi intorno alle 2 di. Il ragazzo èsul colpo,ilal suo fianco, un, residente a Boffalora sopra Ticino. Illeso un terzoche si trovava sul retro della vettura. I vigili del fuoco ci hanno impiegato cinque ore per estrarre i corpi, date le particolari condizioni dell’auto. Il diciannovenne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.Leggi anche: Nicole, 18 anni e incinta, scomparsa da giorni e trovata senza vita insieme al ...

Brutto incidente nella notte ad Ardea dove un’ auto , in una dinamica in fase di accertamento, è finita ribalta ta sulla carreggiata. All’interno ... (ilcorrieredellacitta)

Incidente mortale nel Veneziano. Quattro persone sono morte in un' Incidente stradale avvenuto nella notte a Portogruaro , in provincia di Venezia. ... (ilmessaggero)

Incidente mortale nel Veneziano. Tre persone sono morte in un' Incidente stradale avvenuto nella notte a Portogruaro , in viale Venezia. L' auto , dopo ... (ilmessaggero)

Il bilancio dellodi questa notte, sulla statale 36 che porta in direzione dell'aeroporto della Malpensa, all'altezza dello svincolo di Buscate nord, nel milanese, è di un ragazzo morto, un ...commenta Tragico incidente stradalenotte nel Milanese, sulla statale 36 in direzione Malpensa all'uscita di Buscate nord. Un ragazzo di 22 anni è morto e un 19enne è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Un'...Nella tarda mattinata di martedì 26 dicembre due auto, una Seat Arona e una Polo Volkswagen, si sono scontrate frontalmente lungo la provinciale Salara, tra Tantlon e Castiglione, all’altezza del ...Un incidente stradale si è verificato sulla statale 336 per Malpensa, all'altezza dell'uscita di Buscate nord vicino Milano: un ragazzo è morto.