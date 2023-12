Scafati | Tommasetti | “La rete dell’emergenza non funziona”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Un’ennesima tragedia che forse poteva essere evitata”. Lo rileva Aurelio, consigliere regionale della Campania della Lega, in merito all’ultimo fatto di cronaca avvenuto ache getta un’ombra sulmentoin provincia e in regione. La vittima è un ex infermiere di circa 60 anni stroncato da un malore. “Secondo ricostruzioni giornalistiche la vittima sarebbe rimasta per terra oltre un’ora prima dell’arrivo dei soccorsi e già questo è un elemento su cui aprire una riflessione – osserva– Attendere un’ambulanza che da Nocera Inferiore deve arrivare apuò rivelarsi fatale in alcune circostanze. A destare altre preoccupazioni è il fatto che a bordo del mezzo di soccorso non ci fosse il medico ma solo alcuni ...