Scacchi | Mondiali rapid 2023 | Carlsen | Fedoseev e Yu Yangyi in vetta a metà torneo Bene Sabino Brunello | polemiche

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Si è chiusa a Samarcanda la seconda giornata deiblitz di, cui seguirà dal 29 la competizione legata all’omologo evento blitz. In questa fattispecie sono 15 a testa più 10 secondi a mossa di incremento i minuti a disposizione per ciascun giocatore. Quattro i turni disputati quest’oggi, per un totale che sale a nove e che, domani, salvo spareggi, finirà a 13. Al comando un terzetto a quota 7 punti composto da Magnus, Vladimire Yu: per il norvegese, il russo che da agosto rappresenta la Slovenia e il cinese percorso ancora privo di sconfitte, ma con ladi domani (10° turno) che potrebbe cambiare questo corso. Per Magnus molto bella la vittoria sull’indiano Vidit Gujrathi, che fa parte del ...

AGI - Il conflitto in Medio Oriente colpisce anche il mondo degli scacchi giovanili . In queste ore c'è molto fermento a Sharm el-Sheikh, in Egitto, ... (agi)

AGI - Dopo il Mondiale under 20 under Rapid & Blitz, che si è tenuto a Pula, in Sardegna, nei primi mesi di quest'anno, ora è la Sicilia a ... (agi)

Iniziati non proprio sotto la giusta stella i Mondiali rapid di Scacchi a Samarcanda , in Uzbekistan. Un luogo scelto forse non esattamente a caso, ... (oasport)

Questi dispositivi utilizzano alcuni degli algoritmi più raffinati per giocare a, ormai ... che ha condizionato la sua posizione nelle classifiche, ha giocato un torneo a Zagabria, in ...... premio alla carriera e per l'impegno nella chessboxing affascinante disciplina che fondee ...- del Clitunno padel by Loreti - Vicecampionessa italiana U14 e protagonista ai recenti...Il 48enne Yan Chenlong è stato accusato di aver barato utilizzando il metodo dell'americano Niemann e poi ha vandalizzato la stanza d'albergo ...Secondo un ex campione del mondo c'è qualcosa che non torna nelle partite di Hikaru Nakamura, lo scacchista più seguito al mondo su internet ...