Sbarchi anche a Natale | nelle ultime 24 ore arrivati 619 migranti

Leggi su agi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) AGI - Nessuna tregua a Lampedusa, nemmeno alla fine dell'anno: 17 approdi in 24 ore e 619 isbarcati. Nella nottetre gruppi di. In 137 sono approdati sull'isola a bordo di barconi di circa 7 metri trasportando 68, 15 e 54 persone. I gruppi più numerosi, composti da bengalesi, egiziani, eritrei, pakistani, siriani ed etiopi, hanno riferito ai soccorritori di essere partiti da Zuara, in Libia, pagando 5mila dollari o 6mila euro. I 15, in particolare, hanno raccontato d'essere salpati ieri mattina da Sfax, in Tunisia, pagando 1.500 euro ciascuno. Ieri, in tutto, sono stati 14 gliper un totale di 482