Sassuolo | Vina può partire | ecco chi lo vuole

Sassuolo -Roma 1-2 Consigli 7: nel primo tempo non indossa una semplice divisa ma una tuta alare. Prodigioso per due volte su Dybala, Lukaku n... (calciomercato)

Commenta per primo Matías Viña può lasciare ila gennaio: attualmente in prestito dalla Roma, il terzino uruguaiano è finito nel mirino del Flamengo.Sabato alle 18 allo stadio di San Siro si gioca Milan -. Mister Dionisi deve fare i conti con le tante assenze: Obiang, Viti, Alvarez,, Boloca, Defrel e Racic. Berardi pronto al rientro ...Non c'è spazio per Kevin Bonifazi (27 anni) nel progetto tecnico del Bologna. L'ex obiettivo della Fiorentina è sui taccuini, tra le altre, di Cagliari e Salernitana e, ...Tanti, troppi gli infortuni in casa Milan che fino ad ora hanno messo in seria difficoltà Stefano Pioli, che ora si ritroverà ad affrontare l'ultima gara ...