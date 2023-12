SARA | con “Guido Bene” | anche l’assicurazione auto diventa sostenibile

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Quando si tratta di sottoscrivere o rinnovare una polizza assicurativa per l’si cerca in genere di individuare la più conveniente, ma al tempo stesso quella che copre di più. Nel tempo che stiamo vivendo c’èuna componente di sensibilità aggiuntiva da considerare. E la domanda centrale: si può rinnovare una polizza standard come quella perrendendolae non più solamente determinata dall’obbligo della responsabilità civile? PerAssicurazioni la risposta è affermativa e la soluzione si chiama “”. Si tratta di una polizza“comportamentale”, che premia uno stile di guida virtuoso, così da ottenere un vantaggio diretto sul premio ...