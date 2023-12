Sapevate che Morgan ha tre figlie? Ecco chi sono e con chi le ha avute

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)è certamente un personaggio controverso e negli ultimi anni, purtroppo, ha fatto parlare di sé più per gli scontri in televisione che per la sua musica. Oggi però si mostra in una veste inedita: quella di tenero papà. Non tutti sanno che il celebre cantante è anche padre di ben tretutte...