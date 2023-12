San Salvatore Telesino | costituito il Forum dei Giovani

Comunicato Stampa – Michele Palmieri La società telesina ha preso parte al torneo organizzato dalla Polisportiva Matese per la categoria under 12 ... (fremondoweb)

Anche quest'anno nel giorno di Santo Stefano, i frati si sono riuniti nell'infermeria del Convento diper una Santa Messa presieduta dal padre custode, Francesco Patton, per essere ......- 'Il sorriso dei bambini è il miglior regalo! Il Babbo Natale della Confraternita ha donato coloratissimi peluche a tutti i piccoli pazienti delle reparto di Pediatria dell'ospedale...Con la direzione artistica del Maestro Salvatore Sica, compositore e direttore d'orchestra, il Concerto di Natale organizzato dal Rotary Club Corato nasce per spirito filantropico con l'intento di ven ...“Santa Marinella ha celebrato i primi 50 anni di sacerdozio di Don Salvatore Rizzo, un fratello e un amico per molti, un’istituzione per la città, un persona genuina, buona, solare e di riferime ...