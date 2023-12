Samsung Galaxy A15 | il primo economico idoneo per 4 major-releas

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il colosso di Seul ha annunciato due nuovi smartphone della serieA, iA15 e A25, all’inizio del mese. Questi telefoni apportano alcuni aggiornamenti hardware rispetto ai loro predecessori, ma, cosa ancora più importante, sono i primi ad essere dotati della One UI 6 pronto all’uso (senza contare ilS23 FE, lanciato con One UI 6 pronto all’uso in alcuni mercati, ma ha fatto il suo debutto con Android 13). Come riportato da “SamMobile“, l’anno scorso, ilA24 è diventato il telefono piùdel produttore asiatico a cui sono stati promessi quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo (anche alA25 è stato promesso lo stesso numero di aggiornamenti del sistema ...