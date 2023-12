Sampmania | tempo di bilanci

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ho passato due settimane a ripetere che la Sampdoria non poteva essere né quella delle 4 sconfitte consecutive in casa, né quella...

Chi se ne frega, è andata male, pazienza! La settimana scorsa avevo scritto undal titolo ... tremendi minuti iniziali già entro la fine del primo. Non ho la controprova, ma penso pure ...Avesse iniziato a cambiare compulsivamente e a dare segnali contrastanti ai suoi atleti, probabilmente sarebbe stato esautorato tantofa. La Sampdoria non ha smesso improvvisamente di ricercare ...La settimana scorsa avevo scritto un Sampmania dal titolo "grazie Sampdoria per farci ... tremendi minuti iniziali già entro la fine del primo tempo. Non ho la controprova, ma penso pure che questa ...Ieri sera riflettevo sul fatto che non trascorrevamo un periodo natalizio senza patemi, ansie e depressioni varie a causa della Sampdoria tipo da secoli. Solo negli ultimi due anni abbiamo avuto, nell ...