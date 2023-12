Samardzic al Napoli? Il quotidiano svela la decisione definitiva di De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Lazarè un nome che è da molto tempo accostato al, ma strapparlo all’Udinese già a gennaio non sembra essere un gioco da ragazzi. Arriva laa tal riguardo del presidente azzurro Aurelio De. Ilè a caccia di (almeno) un centrocampista per la sessione invernale di mercato, che vedrà il via tra pochi giorni. Con l’addio di Eljif Elmas (che ha già firmato per il Lipsia, ndr), si rende necessario un rinforzo per sostituirlo, senza dimenticare che Frank Zambo Anguissa partirà per la Coppa d’Africa, così come Victor Osimhen. Ma se per l’attacco il, con Raspadori e Simeone, può dormire sonni tranquilli, lo stesso non si può dire per la mediana a disposizione di Walter Mazzarri, che dal canto suo qualche richiesta a tal riguardo sembra averla ...