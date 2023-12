Saman cittadina onoraria di Novellara | “È simbolo di libertà”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) In una mossa significativa per la lotta contro la violenza di genere e i matrimoni forzati, il Consiglio Comunale di, un piccolo paese nella bassa Reggiana, ha conferito lanzaAbbas, la giovane donna tragicamente scomparsa in circostanze terribili. La decisione, presa all’unanimità, è stata annunciata dalla sindaca Elena Carletti in una seduta commovente. “Da questa sera,è unadi. È undie autodeterminazione, un messaggio forte e chiaro contro l’inaccettabile pratica dei matrimoni forzati”, ha dichiarato Carletti. In aggiunta a questo gesto simbolico, il Consiglio ha approvato l’istituzione di un fondo comunale dedicato a...

Istituito anche un fondo per finanziare la lotta alla violenza di genere e il sostegno alle donne vittime. Per la sindaca Elena Carletti si tratta ... (repubblica)

- - > La sindaca Carletti mentre vota per la cittadinanza ain Consiglio comunale, a Novellara - Fotogramma .Abbas èdi Novellara. Lo è diventata da morta, grazie a una delibera approvata ieri sera all'unanimità dal Consiglio comunale dellain provincia di Reggio Emilia in cui lei è ...Il consiglio comunale ha votato all'unanimità l'istituzione di un fondo a nome di 'Abbas', simbolo di libertà e autodeterminazione, per combattere la violenza di genere sul territorio. Questo ...Novellara, la sindaca conferisce la cittadinanza alla giovane uccisa. Dedicato alla 18enne un fondo a sostegno delle donne in difficoltà ...Elena Carletti: «Vogliamo che la sua memoria resti viva per sempre nella nostra città. Ma soprattutto vogliamo che tutte le altre Saman siano aiutate: per questo abbiamo istituito anche un fondo» ...