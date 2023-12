Salvini | “Pace fiscale tema da affrontare Mes? Orgoglioso di averlo bloccato”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Pubblicato il 27 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – "Ildellae dellaedilizia, è unche va assolutamente affrontato. Ci sono milioni di italiani che hanno piccole irregolarità interne al loro appartamento, al loro caseggiato, che impediscono di mettere sul mercato quel caseggiato. Ecco, io penso che sanare questi milioni di piccole difformità interne metterebbe sul mercato immobiliare tanti e tanti appartamenti per gente che ne ha bisogno". Così il vicepremier Matteoospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro in prima serata su Retequattro, tracciando un bilancio di fine anno per il governo. "L'averilè qualcosa di cui vadoe di cui l'intero governo deve andare ...

"Chi ha paura ha già perso. L'Italia non può avere paura, l'Occidente non può avere paura, la democrazia non può avere paura. Il mondo ha bisogno di ... (iltempo)

... come Lega e come Governo, in Italia e in Europa, spero che il 2024 sia l'anno dellanon solo ... Leggi anche Mes,: "Giorgetti non indebolito dopo voto, con lui mai litigato" Mes, stop da ...... Papa Francesco ha invocato laper tutti i popoli straziati dalla guerra. Dalla Terra Santa ai ... Caldodanno Domani: Superbonus, Ue e la sfida di/ Meloni deve scegliere chi essere - ...Il ministro: "Legittima difesa anche fuori mura, obiettivo approvare legge nel 2024' ...(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2023 "E un buon Natale a donne e uomini che fanno volontariato anche in questi giorni di festa, perché nessuno sia lasciato solo. Grazie". Così Matteo Salvini sui ...