Salvini “Centrodestra unito anche in Europa | sinistra divisa”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) CAGLIARI (ITALPRESS) – “Vedo che c’è un centrosempre più diviso. Io,per motivi sentimentali, sono spesso a Firenze elì, che una volta era la patria del granitico Pci e poi Pd, adesso ci saranno candidature diverse all’interno del centro. A maggior ragione la scelta unitaria delè fondamentale. Aggiungo la riflessione europea: per la prima volta nella storia il parlamento europeo potrà avere una maggioranza senza la, senza i socialisti. Vuol dire smetterla con le follie come l’auto solo elettrica, le bistecche finte, il formaggio finto e altre sciocchezze. Quindi conto che ilsiain tutte le occasioni possibili, dalla Sardegna all’”. Lo ha dichiarato il ...

Il centrodestra dovrebbe stare in Europa "con il perimetro che già conosciamo in Italia, un perimetro di centrodestra". Dopo le tensioni all'interno ... (ilfogliettone)

Quindi conto che ilsia unito in tutte le occasioni possibili, dalla Sardegna all'Europa". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo...Quindi conto che ilsia unito in tutte le occasioni possibili, dalla Sardegna all'Europa'. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo...CAGLIARI (ITALPRESS) - 'Vedo che c'è un centrosinistra sempre più diviso. Io, anche per motivi sentimentali, sono spesso a Firenze e anche lì, ...Durante la sua visita a Cagliari, il ministro Matteo Salvini ha confermato la sua fiducia per la ricandidatura del governatore uscente ...