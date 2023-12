Salvini “Centrodestra unito anche in Europa | sinistra divisa”

... il vicepremier Matteo99.699, Elly Schlein 94.725 (erano 88mila l'anno scorso), mentre il ... Angelucci, editori di diversi quotidiani di, nel 2022 aveva dichiarato redditi per 4,...'Per me - ha detto- ilunito è un valore aggiunto, quindi faccio e farò di tutto per garantire l'unità della coalizione. Noi stiamo preparando liste molto forti, provincia per ...È iniziato verso le 10:20 di questa mattina a Cagliari il sopralluogo del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini al cantiere per la riqualificazione della Caserma dell'Arma dei C ...Si saprà solo dopo Capodanno il nome del candidato di centrodestra alle elezioni regionali in Sardegna che si terranno nel 2024. Ad annunciare è il segretario della Lega Matteo Salvini che oggi ha ...