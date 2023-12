Salvini | assist a De Luca; “Ok al terzo mandato per i presidenti di Regione”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoai governatori, d’accordo o no? “Io sì, sia per i sindaci che per i governatori”. Così Matteo, vicepremier e leader della Lega, a Fuori dal coro, su Rete4. “Se un cittadino apprezza il suo sindaco o apprezza il suo Presidente di”, aggiunge, “perché dopo due mandati deve rinunciarvi? Per i parlamentari non c’è, per i ministri non c’è un limite dei mandati”. La presa di posizione diè spinta dalla pressione del Presidente dellaVeneto,Zaia, che ha intenzione di ricandidarsi, ma farà certamente piacere al governatore della Campania Vincenzo De. Ora, bisognerà capire come si esprimeranno sull’argomento Forza Italia e soprattutto Fratelli ...