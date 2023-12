Salto con gli sci | 72ma Tournée dei 4 trampolini Oberstdorf è il “giudice istruttore”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ladei quattro2023-24 prenderà il via da(Germania). L’impianto denominato Schattenbergschanze terrà a battesimo la manifestazione per la settantesima volta. Le uniche eccezioni riguardano la I e la XX edizione. Il marchio di fabbrica di questo trampolino è il fatto di non fornire quota in uscita dal dente. La parabola di volo è pertanto poco pronunciata, poiché gli atleti non trovano particolare altezza. Peraltro qui spira costantemente aria alle spalle, ma si aprono occasionalmente “finestre” di aria frontale che possono favorire oltremodo chi si trova in stanga di partenza nel momento giusto. Va rimarcato come lo Schattenbergschanze svolga il ruolo di, scremando immediatamente il novero di pretendenti all’Aquila d’oro. È un dato di fatto come le ...