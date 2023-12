Running | domenica 31 dicembre la ‘We Run Rome 2023’

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Saranno quasi 10mila i runners che prenderanno parte all’ultimo evento romano dell’anno, all’insegna dello sport e del benessere, e che regalerà, ai partecipanti e ai turisti, momenti unici nel centro della Capitale.31alle ore 14 prenderà il via ‘We Run, l’evento podistico organizzato dall’ASD atleticom, giunto alla dodicesima edizione, con partenza e arrivo allo stadio delle Terme di Caracalla. Oggi in un hotel di Roma si è tenuta la presentazione dell’evento che si svolge sotto l’egida della FIDAL, con i patrocini del CONI, Sport e Salute, di Roma Capitale e della Regione Lazio. Sono tre le tipologie di gara: la 10 km competitiva, la 10 km non competitiva e la 5 km non competitiva, per soddisfare le esigenze di atleti agonisti, ma anche di famiglie e di chi da poco si è avvicinato al ...