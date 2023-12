Rugby | dal 1° gennaio raduno a Parma per la nazionale Under 20 | il 6 test con la Francia

Si è completata l’ottava e penultima giornata del girone d’andata della Serie A élite maschile 2023-2024 di Rugby : il Petrarca domina in casa dei ... (oasport)

Rugby - Nazionale : dal primo gennaio Doussy sarà il nuovo Skills Coach

sarà Philippe Doussy il nuovo Skilss Coach della Nazionale Italiana di Rugby che dal primo gennaio. Non sarà una prima volta per Doussy per un ... (sportface)