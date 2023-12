Rubati i dati dei clienti dell’app EasyPark

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Sono stati violati idel più grande operatore di app per parcheggi in Europa. Lo ha denunciato lo stesso Gruppo alle autorità di regolamentazione dell’informazione nell’Ue e nel Regno Unito. I pirati informatici hanno rubato idei. La notizia è stata pubblicata dal Guardian specificando cheGroup, proprietario di marchi tra cui RingGo e ParkMobile, ha affermato che nomi dei, numeri di telefono, indirizzi, indirizzi e-mail e parti di numeri di carte di credito sono stati presi, ma che idi parcheggio non sono stati compromessi nell’attacco informatico. La società non ha specificato quanti dei suoi utenti sono stati colpiti, oltre a dettagliare che sono stati coinvolti 950 utenti RingGo nel Regno Unito.