Rovigo | abbattono autovelox per la seconda volta con una smerigliatrice | amara sorpresa per il comune

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Pubblicato il 27 Dicembre, 2023 Prosegue la strage degliin Polesine, una zona del Veneto dove negli ultimi 7 mesi ne sono stati tagliati ben 7. Nell’area tutti i dispositivi per la rilevazione della velocità elettronica sono stati abbattuti, probabilmente con un flessibile, e le forze dell’ordine non sono riuscite a fermare l’autore di questi gesti, già ribattezzato Segavelox. L’ultimo assalto all’a Taglio di Po Segavelox non si è preso una pausa neanche nella notte di Natale e ha colpito ben 2 volte: ha reciso l’lungo la provinciale a Taglio di Po e un altro lungo la regionale 495, all’incrocio con via Garzana a Corbola. Entrambi gli, che hanno avuto vita molto breve, sono stati segati alla base come tutti gli altri della zona. Il dispositivo sulla provinciale 46 a ...

La Vigor Senigallia gioca, crea ma si ritrova sotto di due reti. I rossoblu non si, rimontano e strappano un punto nel big match contro l' Avezzano . Di capitan Pesaresi e ...di. RETI : ...I rossoblu non si, rimontano e strappano un punto nel big match contro l'Avezzano. Di ... ARBITRO: Selvatici di. RETI: 15 Roberti, 45'+3 Verna, 64 D. Pesaresi, 78 Scheffer.Stesso metodo e stesso risultato per un doppio colpo in un’unica nottata. Se per quello di Bosaro, Taglio di Po, Giacciano si trattava del secondo episodio, per quanto riguarda Corbola è di fatto la ...TAGLIO DI PO/CORBOLA - Non c’è pace per l’autovelox di Taglio di Po. Ignoti hanno approfittato del buio e della fitta nebbia della sera di Natale, per segare alla base ...