Roma | vandalizzata la lapide di Israele lungo via dei Fori Imperiali

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La mattina del 24 dicembre, a via dei, all’altezza di largo Corrado Ricci, i carabinieri hanno trovato lasotto l’ulivo donato dallo Stato diall’Italia per i 150 anni della sua Unità. La stele era coperta di vernice rossa. Sul caso, riportato da Il Messaggero, indagano i carabinieri del comando di piazza Venezia mentre laè stata ripulita. Lo scorso novembre nella Capitale furono colpite le pietre di inciampo a Trastevere così come vennero vandalizzati con graffiti antisemiti i muri del portico di Ottavia. Tutte e quattro le targhe d’ottone, con sopra i nomi degli abitanti dirastrellati e spediti nei campi di concentramento, sono state subito ripulite dal servizio Decoro del Comune e sul caso la Procura di ...

