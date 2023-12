Roma | tenta di comprare un’auto con documenti falsi e paga con assegno già incassato | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Un 41enne è statoper possesso e fabbricazione didi identificazione. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene-Serpentara, su segnalazione di una donna che per la vendita della sua macchina aveva avuto inmento ungià riscosso. Le forze dell’ordine a conclusione delle indagini hannoil 41enne trovato in possesso die lo hanno denunciato in stato di libertà perta truffa. La denuncia di una donna innesca le indagini I poliziotti si sono immediatamente attivati dopo aver ricevuto la denuncia di una donna che era stata contattata da un uomo, dopo aver messo in vendita la propria autovettura su alcuni siti specializzati in compra-vendita di ...