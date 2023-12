Roma | ripulito il portone di Palazzo Chigi | era stato imbrattato nella notte

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La sede del governo è stata imbrattata con una bomboletta di vernice spray. È accadutotra martedì e mercoledì, piazza Colonna, dove ildivandalizzato con una scritta rossa. Secondo quanto si apprende, il responsabile del gesto sarebbe un ragazzo di poco più di vent'anni, rintracciato dalle forze dell'ordine nei pressi dipoco dopo il fatto. Sarebbe subito scattata la denuncia a piede libero per il ragazzo, mentre ilpoi aperto in mattinata come di consueto dopo esserepulito. Secondo quanto si può vedere, con la vernice rossa èscritto ‘Rex Republic'.

Estratto dell'articolo di Flavia Savelli per 'Il Messaggero - cronaca di' il ladro elegante in azione a'Quando mia figlia è rientrata a casa ha trovato l'appartamento. Quando abbiamo controllato il sistema di ......(il Sant'Orsola di Bologna) che si è ritrovato il magazzino della farmacia interna; ...di sicurezza manco fosse un gioco da ragazzi) hanno fatto razzia di farmaci all'ospedale Oftalmico diFurto tabaccheria Colli Aniene, colpo nel negozio in Viale Sacco e Vanzetti. Indaga la Polizia di Stato, sul posto la scientifica.TEVEROLA – È probabile che sia stato organizzata con la massima attenzione nei dettagli l’operazione che una banda di ladri ha compiuto nella notte tra il 25 e il 26 dicembre lungo via Roma a Teverola ...