ROMA Panico nel supermercato | fermato 53enne tunisino con il taser

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) CRONACA DI– Armato di coltello ha seminato ilall’interno di unin viale Castrense minacciando il personale di sicurezza. E’ accaduto ieri sera quando il senza dimora e’ stato immobilizzato dai carabinieri del Nucleo radiomobile diusando il. Il cittadino straniero, infatti, oltre a minacciare i clienti e gli stessi militari, ha tentato di ferirsi alla gola e alle braccia. Una volta immobilizzato l’uomo, identificato in un, e’ stato portato presso l’ospedale “Tor Vergata”, dove e’ stato visitato e dimesso in buone condizioni di salute, senza prognosi, e poi condotto in caserma dove e’ stato trattenuto in arresto con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale e minacce.

(Adnkronos) – irruzione questa mattina, poco prima delle ore 8:00, in un condominio di via Giovanni de Agostini 42 nel quartiere Pigneto a Roma . Un ... (forzearmatenews)

(Adnkronos) – irruzione questa mattina, poco prima delle ore 8:00, in un condominio di via Giovanni de Agostini 42 nel quartiere Pigneto a Roma . Un ... (periodicodaily)

Era per questo che siamo venuti a'. A quel punto anche i passanti si sono appassionati e ... 'Non si sente pronta al matrimonio e presa dale dall'imbarazzo ha detto che non se l'aspettava. ...Ma l'imbarazzante sfilata ha evidenziato ancor più lo striscianteche la sentenza della ... Valencia, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City e United, Milan Juventus, Inter, Napoli,, ...Una volta immobilizzato l’uomo, identificato in un 53enne tunisino, e’ stato portato presso l’ospedale “Tor Vergata”, dove e’ stato visitato e dimesso in buone condizioni di salute, senza prognosi, e ...«Ci sono 500 tonnellate di rifiuti al giorno a cui dobbiamo trovare una destinazione». Sta tutta qui, nelle parole dell’assessore ...