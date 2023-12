Roma | la proposta di matrimonio finisce male | il video è virale

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “Non ero pronta, non me l’aspettavo”, sono state le parole di lei, rimasta senza parole in mezzo a un pubblico improvvisato. Non è finita bene ladifatta in grande stile da un uomo nel centro di, in via Condotti. Ilin cui si è inginocchiato chiedendo la mano alla sua compagna sulle note di "O sole mio" è diventato. Ma la donna, visibilmente colta alla sprovvista, è rimasta immobile davanti al compagno e ha declinato lainvitandolo più volte ad alzarsi. "Non me l’aspettavo", ha risposto alla folla di curiosi che le chiedeva quale fosse la sua risposta. "Era per questo che siamo venuti a?”, chiede lei in seguito. “Quindi sì o no?”, le domandano i passanti. Lei risponde: “No, eh no.. io non me l’aspettavo”.