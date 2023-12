Roma | il piano di Dybala per giocare con la Juve | risonanze e allenamenti extra

Città italiane, meta di visite turistiche in occasione delle festività natalizie, sorvegliate speciali per prevenire atti terroristici. Nei giorni ... (iltempo)

Sapevate che sotto il Louvre si nasconde un grande tesoro in tempi di crisi climatica Parigi ha una rete di "frighi urbani" e ha scelto di potenziarli nel suoper il clima.intanto prova un'altra strada... A Parigi le estati sono sempre più calde e per affrontarle la città ha appena adottato una nuova strategia: meno asfalto, più alberi, ma ...Paulo Dybala e ilper esserci contro la Juventus: oggi l'argentino si è allenato in gruppo , sta bene, la ... Ma ci tiene soprattutto ad aiutare la. Se giocherà titolare lo deciderà Mourinho, ...Il sindacato annuncia un gennaio di protesta contro il piano approvato dalla Giunta: «Accorpamenti arbitrari tra scuole lontane» ...Allagamento all' ospedale San Camillo di Roma. Stando a quanto si apprende, si è verificato intorno alle 9.30 di oggi, mercoledì 27 dicembre, al quinto piano del padiglione Antonini del nosocomio ...