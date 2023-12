Roma | i tifosi non vogliono Bonucci

Una foto di Natale, con la moglie e i tre figli. I social ne sono stati invasi in questi giorni, Leonardo Bonucci non ha fatto eccezione. Sotto la ... (247.libero)

... un gesto polemico che aveva fatto sognare i: la svolta attesa, il ritorno di un Rafael Leao ... a segno contro, Inter e Verona), macchiato solo dal grossolano errore con il tacco contro il ...... gli inviperitidel Diavolo vedono in lui l'unica soluzione plausibile per riprendere una ... Conte non è certamente un allenatore finito come il Mourinho che prese lama anche l'esperienza ...Ci risiamo, dopo la rivolta social da parte dei tifosi della Fiorentina, quando la scorsa estate la foto di un pranzo tra il direttore sportivo viola Daniele Pradè e il ...BONUCCI ROMA TIFOSI – La notizia di un possibile arrivo di Leonardo Bonucci alla Roma non è stata accolta con entusiasmo da molti tifosi giallorossi. Una delle ragioni viene messa in… Leggi ...